У пьяных водителей будут брать кровь на анализ

МВД России предложило внести изменения в процедуру освидетельствования пьяных водителей. У них могут начать брать кровь на анализ.

В МВД отметили, что в настоящее время отсутствует прописанная процедура взятия крови для определения уровня опьянения водителя, сообщает "Коммерсант". Сейчас пьяным считается водитель с 0,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Предложено дополнить ст. 12.8 КоАП РФ нормой, при которой пьяным будет считаться водитель с содержанием более 0,3 г алкоголя на литр крови. Применять этот анализ будут в том случае, когда невозможно взять пробу выдыхаемого воздуха у находящегося без сознания или чрезмерно пьяного водителя.

В настоящее время управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, наказывается штрафом в 30 тыс. рублей и лишением прав на полтора–два года.