Рамзан Кадыров рассказал о первом чеченском вездеходе

Как отметил глава Чечни, в феврале 2017 года на аргунском автозаводе "Чеченавто" будет налажен выпуск трёхместного лёгкого тактического автовездехода. Также в течение года в производство пойдёт шестиместная версия багги. Подписчикам своего "инстаграма" Рамзан Кадыров предложил придумать название вездехода.
Дорогие друзья! В прошлом году мы с командой Международного учебного центра сил специального назначения провели испытания лёгкого тактического автовездехода – багги. Вездеход – новый продукт отечественного производства, превосходящий иностранные аналоги по тактико-техническим характеристикам. Серийный выпуск трёхместной версии будет запущен в феврале 2017 года на аргунском автомобильном заводе "Чеченавто". Багги предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и в условиях бездорожья. Универсальный автомобиль адаптируется под различные военные и гражданские нужды. Боевой багги – это настоящий "мультитул" для военных. Планируется также выпускать и спортивную модель. Помимо трёхместной версии в этом году планируется выпуск большой шестиместной машины. Предлагаю вам, мои подписчики, принять участие в конкурсе и придумать названия большому багги и его младшему брату. Победитель, чьи названия окажутся наиболее уникальными, будут отражать характеристики багги и его российское происхождение, получит возможность первым испытать малую машину и пройти курсы экстремальной автоподготовки с инструкторами центра @itcsf_russia. Присылайте ваши идеи до конца февраля на почту buggy@itcsf.ru. Я обязательно объявлю итоги и победителя! #Кадыров #Россия #Чечня #Багги
Новая разработка, как отмечается, превосходит по своим тактико-техническим характеристикам зарубежные аналоги, может адаптироваться под гражданские и военные нужды и использоваться в качестве спортивного автомобиля.
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