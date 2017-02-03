Рамзан Кадыров рассказал о первом чеченском вездеходе

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в "Инстаграме" объявил конкурс на название чеченского автомобиля.

Как отметил глава Чечни, в феврале 2017 года на аргунском автозаводе "Чеченавто" будет налажен выпуск трёхместного лёгкого тактического автовездехода. Также в течение года в производство пойдёт шестиместная версия багги. Подписчикам своего "инстаграма" Рамзан Кадыров предложил придумать название вездехода.

Новая разработка, как отмечается, превосходит по своим тактико-техническим характеристикам зарубежные аналоги, может адаптироваться под гражданские и военные нужды и использоваться в качестве спортивного автомобиля.