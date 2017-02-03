УАЗ готовит обновлённый пикап Cargo

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УАЗ готовит обновлённый пикап Cargo

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"УАЗ Карго". Фото: © УАЗ

УАЗ в апреле 2017 года начнёт выпуск обновлённого пикапа Cargo. Автомобиль получит новый дизайн кабины и более грузоподъёмную версию.

Судя по опубликованным в соцсети "ВКонтакте" шпионским снимкам, УАЗ Cargo получит новый бампер и решётку радиатора из неокрашенного пластика. Кроме того, изменятся фары: они станут меньше и будут отличаться от тех, что стоят на автомобиле УАЗ Patriot.

После рестайлинга в семействе УАЗ Cargo появится новая версия. К пикапу грузоподъёмностью 800 кг добавится полуторатонная модификация. Для новинки усилят раму и мосты, доработают двигатель. Ожидается появление заднеприводной версии в дополнение к полноприводному варианту.

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