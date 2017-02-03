Основатель Uber отказался работать с Трампом из-за разногласий по иммигрантам

Основатель Uber Трэвис Каланик объявил об окончании работы с президентом США Дональдом Трампом. Причиной разногласий между бизнесменом и политиком стала иммиграционная политика.

Каланик был включён в состав консультационной группы по экономике при президенте США, но предпочёл отказаться от работы с Дональдом Трампом, сообщает New York Times.

— Работа в консультационной группе совсем не означает автоматического одобрения всех решений президента США. Но я принял для себя решение отказаться от предложенной должности, потому что не разделяю иммиграционную политику Дональда Трампа, — объяснил своё решение Трэвис Каланик.

Основатель Uber заявил, что уже сообщил о своём решении главе США, но не конкретизировал, когда покинет состав консультационной группы.