Mazda готовит бензиновый мотор с "дизельной" системой зажигания

Осенью 2017 года компания Mazda представит новый бензиновый двигатель Skyactiv II. Особенностью мотора является отсутствие свечей зажигания и воспламенение рабочей смеси по принципу дизельного двигателя.

Двигатель, по информации Nikkei, выполнен по схеме Homogeneous Charge Compression Ignition и подразумевает воспламенение бензиново-воздушной смеси без использования свечей зажигания. Точных характеристик нового мотора Skyactiv II нет, но ожидается, что в нём свечи всё же будут присутствовать. Их работа должна ограничиваться диапазонами высоких оборотов мотора.

Серийное производство моторов Skyactiv II ожидается с выходом нового поколения Mazda3. Премьера модели ожидается в 2018-м или 2019 году.