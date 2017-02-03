Mazda готовит бензиновый мотор с "дизельной" системой зажигания

Читайте также

Mazda готовит бензиновый мотор с "дизельной" системой зажигания

1256

Фото: © Mazda Motors Co

Осенью 2017 года компания Mazda представит новый бензиновый двигатель Skyactiv II. Особенностью мотора является отсутствие свечей зажигания и воспламенение рабочей смеси по принципу дизельного двигателя.

Двигатель, по информации Nikkei, выполнен по схеме Homogeneous Charge Compression Ignition и подразумевает воспламенение бензиново-воздушной смеси без использования свечей зажигания. Точных характеристик нового мотора Skyactiv II нет, но ожидается, что в нём свечи всё же будут присутствовать. Их работа должна ограничиваться диапазонами высоких оборотов мотора.

Серийное производство моторов Skyactiv II ожидается с выходом нового поколения Mazda3. Премьера модели ожидается в 2018-м или 2019 году.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!