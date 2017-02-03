Автомобили китайской номенклатуры поехали в народ

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Автомобили китайской номенклатуры поехали в народ

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Фото: © Hongqi

Люксовая марка Hongqi, принадлежащая FAW Group, выпустит восемь новинок в течение трёх лет.

Первой премьерой станет новое поколение седана H7, которое покажут ближайшим летом. До конца года на рынок выйдут полноразмерный внедорожник и среднеразмерный седан, сообщает PCAuto. В 2018 году Hongqi покажет компактный электрический седан, кроссовер и микроавтобус. Подробностей о новинках пока нет.

<p>Hongqi H7. Фото: © Hongqi</p>

Марка Hongqi была основана в 1958 году как производитель правительственного лимузина для высших чинов Китая. Продажи автомобилей для всех желающих Hongqi начала в 80-х годах, а в настоящее время линейка моделей представлена только седаном H7.

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