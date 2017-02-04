SAAB возродят в Китае в качестве производителя электрокаров

Власти Китая дали добро компании NEVS на выпуск электромобилей под брендом SAAB.

Фирма National Electric Vehicle Sweden получила разрешение на запуск завода по выпуску электромобилей в городе Тяньцзинь на северо-востоке Китая. Начать сборку автомобилей планируют в конце 2017 года. Годовой выпуск электромобилей оценивают в количестве до 200 тыс.

Производство будет организовано силами NEVS и иностранных инвесторов, которые получат лицензию на выпуск электромобилей. Подобное сотрудничество станет первым в истории Китая.

История NEVS как автопроизводителя началась в 2012 году, когда китайская компания выкупила активы обанкротившейся шведской марки SAAB и объявила о намерении выпускать электромобили на платформе SAAB 9-3. О намерении приобрести 150 тыс. электромобилей уже заявила китайская лизинговая компания Panda New Energy.