Конкурент Tesla отказался от гигафабрики в пользу мини-завода

Компания Faraday Future (FF), находящаяся на грани банкротства, отказалась от строительства гигафабрики, которую обещала построить по примеру Tesla. Выпуск электромобилей будет налажен на мини-заводе в Лас-Вегасе.

В ноябре 2016 года было заморожено строительство большой фабрики FF в штате Невада, поскольку у компании возникли финансовые трудности, а власти штата отказались субсидировать производство. В итоге стартап принял решение создать мини-завод в Северном Лас-Вегасе, чтобы начать выпуск кроссовера FF 91, сообщает Сarscoops.

По заявлению представителей марки, старт производства первой модели позволит удовлетворить ожидания клиентов. Вырученные средства будут пущены в том числе и на строительство полномасштабного завода.

Faraday Future позиционирует себя как конкурента Tesla, но компания столкнулась с финансовыми трудностями и судебными исками от партнёров.