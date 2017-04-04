Большой кроссовер Volkswagen Atlas может приехать в Россию до конца 2017 года

Немецкий концерн будет продавать на российском рынке новый паркетник, но точная дата начала продаж неизвестна.

Volkswagen может начать продажи нового кроссовера Atlas в ноябре 2017 года. Об этом сообщает издание Motor со ссылкой на источник в российском офисе концерна. По информации издания, семиместный автомобиль будут ввозить на российский рынок из США, где и будет налажен выпуск модели.

Для России предложат только версии с полным приводом. Покупатели смогут выбрать бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 238 л.с. или атмосферный V6 3.6 мощностью 280 л.с. Коробка передач у Volkswagen Atlas будет одна — восьмиступенчатая автоматическая.

Информацию о начале продаж Atlas Лайфу подтвердили в представительстве Volkswagen в России, но сказали, что автомобили начнут продаваться в России только в следующем году.

— Мы рассматриваем возможность начала продаж Volkswagen Atlas в России, но только в 2018 году. Не знаю, откуда у СМИ эта информация, — рассказал глава пресс-службы Volkswagen Андрей Гордасевич.

Пятиметровый кроссовер создан на платформе MQB и является самой крупной моделью в линейке Volkswagen. Премьера модели состоялась в 2016 году. Также данная модель будет выпускаться в Китае под именем Volkswagen Teramont.