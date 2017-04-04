Продавец наркотиков стал спонсором американского гонщика

В 2017 году в чемпионате Formula Drift будет выступать дрифтер, которого спонсирует сеть магазинов по продаже марихуаны.

Гонщик из Лас-Вегаса Дэнни Джордж получил поддержку от компании Shango Premium Cannabis из Орегона. Продавец марихуаны стал спонсором дрифтера и разместил свою рекламу на гоночном купе BMW M3 E36.

В Shango Premium Cannabis выбор пилота объяснили тем, что он родился 20 апреля или 4/20 по американскому формату даты. День рождения Дэнни Джорджа является отсылкой к сленговому "4:20", обозначающему употребление марихуаны.

Презентацию нового автомобиля дрифтера спонсор проведёт в своём магазине в Лас-Вегасе 20 апреля 2017 года.