Subaru переименовала кроссовер XV в Crosstrek

Автомобиль под новым именем будет продаваться на американском рынке с лета 2017 года.

Американская премьера кроссовера Subaru Crosstrek состоится в апреле во время автосалона в Нью-Йорке. Автомобиль получит полный привод, оппозитный мотор 2.0 мощностью 156 л.с. Покупатели смогут выбрать между шестиступенчатой МКПП и вариатором Lineartronic.

Все кроссоверы будут оснащаться системой управления вектором тяги (ATV), а версии с вариатором — ещё и электроникой для помощи при движении с горы и ассистентом X-Mode с возможностью выбора режимов движения с учётом покрытия.

В Северной Америке Subaru Crosstrek предложат в вариантах Base, Premium и Limited. В зависимости от уровня комплектации автомобиль оснащается мультимедиа с сенсорным экраном и поддержкой смартфонов, светодиодной оптикой и кожаной отделкой салона.

Премьера европейской версии модели под именем Subaru XV прошла в марте на автосалоне в Женеве.