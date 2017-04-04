Из-за подушек безопасности в России отзывают Audi и Volkswagen

В сервис приглашаются машины, которые проданы на российском рынке с 2016 по 2017 год.

У автомобилей выявлены возможные проблемы с пропорциями веществ в смеси воспламенителей для нескольких подушек безопасности водителя, переднего пассажира и ремней безопасности с преднатяжителем, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Из-за этого на 74 автомобилях Volkswagen моделей Golf, Amarok, Passat и Caravelle, а также на 128 машинах Audi моделей A4, A5, A6 и A8 подушки безопасности и преднатяжители ремней могут не сработать должным образом при ДТП.

Официальные дилеры бесплатно для владельцев транспортных средств проведут замену дефектных подушек и ремней безопасности.