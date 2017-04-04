Минпромторг: Нужно увеличить количество заправок для электромобилей

Министерство промышленности и торговли России признало нехватку инфраструктуры для электромобилей.

По мнению замминистра промышленности и торговли РФ Александра Морозова, распространению электромобилей в России мешает недостаточно развитая инфраструктура, сообщает информационное агенство "Москва".

— Зарядная инфраструктура для электродвижения — эта ключевая проблема, с которой сталкиваются при анализе рынка потребления и спроса на электромобили. С одной стороны, у автопрома должны быть электромобили, но при этом у нас должны быть зарядки в центрах массовых потреблений, — сказал Александр Морозов.

По данным агентства "Автостат", на 1 января 2017 года в России купили 920 электромобилей, из которых 281 зарегистрирован в Москве.