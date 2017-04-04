Эксперты оценили беспилотники Tesla и Uber хуже разработок Ford и GM

Наработки технологических компаний в области беспилотных автомобилей оценили ниже, чем беспилотники автопроизводителей.

Аналитическая компания Navigant Research опубликовала отчёт по итогам изучения имеющихся технологий в области создания беспилотных автомобилей. Лидерами исследования стали марки Ford и General Motors, а также концерны Renault-Nissan и Daimler.

Общая высокая оценка сложилась благодаря уже имеющимся проектам беспилотников, активные испытания которых вошли в публичную стадию, и инвестициям в другие компании из технологической отрасли.

У проекта Waymo слабыми сторонами оказались маркетинг и возможности по выпуску серийных машин. Tesla была раскритикована за неиспользование в своих электромобилях лидаров, которые являются стандартом для автопилота. Наработки Uber эксперты оценили низко из-за проблем компании с законом в области защиты интеллектуальных прав и стремлении начинать испытания на улицах до получения всех необходимых разрешений от властей.

В целом, по мнению Navigant Research, большими шансами на рыночный успех с беспилотными автомобилями имеют традиционные автопроизводители, а не технологические стартапы.