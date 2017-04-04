Seat сделал первый спортивный кроссовер

Кроссовер Seat Ateca FR стал первой спортивной модификацией модели в ожидании выхода версии Cupra.

Seat представил спортивную модификацию первого в своей истории кроссовера. Автомобиль Ateca FR получил бензиновый мотор 2.0 с турбонаддувом мощностью 190 л.с. Новый двигатель сочетается только с полным приводом 4Drive и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG. Ещё в линейку моторов входят дизели 2.0 в вариантах 150 и 190 л.с. и бензиновый турбомотор 1.4 мощностью 150 л.с. Сочетаются они с DSG и шестиступенчатой механической коробкой передач.

Исполнение Ateca FR отличается от базовой модели новым аэродинамическим обвесом со стилизованными под металл вставками, колёсами в 19 дюймов и логотипами модели. Салон получил комбинированную отделку кожей и алькантарой с красной прострочкой, спортивный руль с логотипом FR и алюминиевые накладки на педали.

В будущем Seat намерен выпустить исполнение Cupra. Ожидается, что эта версия получит мотор мощностью около 300 л.с.