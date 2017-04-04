Ferrari мафии стал патрульной машиной в Милане

Полицейские сделали служебным автомобилем изъятый у мафии спорткар Ferrari 458 Spider.

В сентябре 2015 года в рамках одной из спецопераций по борьбе с мафией в Италии был конфискован спорткар Ferrari. Официальный сайт полиции Милана сообщил, что после проведения расследования автомобиль был переведён на баланс ведомства и стал патрульной машиной.

Фирма Carrozzeria Marazzi di Caronno Pertusella бесплатно нанесла на родстер полицейскую раскраску и установила мигалки. Единственными расходами из бюджета Милана стали €53,76, которые были уплачены за регистрацию автомобиля и выдачу номеров.

Конфискованный Ferrari 458 Spider стал уже 29 по счёту автомобилем марки, который был изъят у преступников и передан полиции. Также в Милане полицейские получили три служебных мотоцикла.