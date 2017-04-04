Компания Tesla обошла по стоимости Ford

Рыночная стоимость производителя электромобилей превысила стоимость американского автоконцерна.

По итогам первого квартала 2017 года капитализация Tesla составила $48,7 миллиарда, что на $3,1 миллиарда больше, чем капитализация Ford ($45,6 миллиарда). По уровню рыночной стоимости Tesla уступает среди американских автопроизводителей только концерну General Motors с капитализацией $51,2 миллиарда, сообщает Bloomberg.

Акции Tesla выросли на 5,8% после того, как компания поставила рекорд продаж за три первых месяца года. В 2017 году в мире было продано 25 тысяч электромобилей Tesla, что на 69% превзошло продажи первого квартала 2016 года.

За весь прошлый год было продано около 76 тысяч Tesla, тогда как компания Ford реализовала более 6,7 миллиона автомобилей. При этом по прибыли Ford также превосходит Tesla, но всё равно последние шесть месяцев теряет в рыночной стоимости.