Ответственность за отказ от освидетельствования на опьянение станет жёстче

В России намерены ужесточить наказание за отказ от прохождения медосвидетельствования на опьянение.

МВД и Минздрав России планируют внести изменения в процедуру освидетельствования водителей на опьянение, сообщает "Коммерсант".

Готовящиеся поправки должны сделать проверку более удобной для сотрудников ГИБДД и водителей. Одновременно в сторону усиления изменится наказание за отказ от прохождения освидетельствования.

Сейчас водителю за отказ от прохождения проверки на состояние опьянения грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав. То же самое наказание получает и попавшийся в нетрезвом состоянии. Ожидается, что подготовленные изменения, суть которых пока не сообщается, оптимизируют процесс освидетельствования и сделают наказание за отказ от его прохождения более суровым.

Ранее Лайф сообщал, что одной из причин увеличения количества отказавшихся от медосвидетельствования водителей стало уменьшение числа медорганизаций, где оно проводится.