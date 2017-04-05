Автозапчасти предложили оснащать чипами

Для борьбы с контрафактными запчастями в России может быть введена обязательная чипизация деталей.

По данным Министерства экономики, половина запчастей для автомобилей на российском рынке является контрафактом, сообщает "Коммерсант". Бороться с такими деталями и стимулировать автовладельцев использовать только оригинальные детали планируют с помощью оснащения запчастей чипами.

Введение чипизации и единой базы запчастей должно упростить отслеживание происхождения деталей. Ещё предложено не выдавать документы о прохождении техосмотра, если во время него будут обнаружены установленные на автомобиль контрафактные детали.

Общей позиции по защите от поддельных запчастей Минэкономики, ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) и автопроизводители пока не выработали.