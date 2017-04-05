Работник Tesla обвинил компанию в расовой дискриминации

Один из сборщиков электромобилей сообщил о фактах притеснения в коллективе по расовому признаку.

Сотрудник предприятия Tesla в калифорнийском Фримонте Девитт Ламберт подал иск в суд на компанию. Поводом для обращения стала расовая дискриминация, с которой работник столкнулся в фирме.

По заявлению Девитта Ламберта, в течение рабочего дня коллеги оскорбляли его, грозили сексуальным насилием, а после окончания работы сотрудник не чувствовал себя в безопасности.

В Tesla заявили, что обнародованные её работником факты не нашли подтверждения. При этом автопроизводитель признал, что на видеозаписях с камер наблюдения было запечатлено поведение группы работников, которое не отвечало ценностям компании и привело к увольнению ряда сотрудников. Расовую дискриминацию в Tesla отвергли.