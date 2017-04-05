В Нью-Йорке Mercedes-AMG покажет конкурента Porsche Macan

Исполнения AMG GLC 63 и AMG GLC 63 S доступны для кроссовера и купеобразной версии.

Автомобиль оснащён битурбированным восьмицилиндровым двигателем мощностью 476 или 510 л.с. (версия S). Полноприводный кроссовер с девятиступенчатым автоматом с места до 100 км/ч разгоняется за четыре секунды ровно, а исполнение S проделывает это же за 3,8 секунды. Трансмиссия 4MATIC+ заимствована у нового Mercedes-AMG E-Class и отличается полностью изменяемым распределением крутящего момента на передней и задней осях.

Для модели предусмотрены четыре режима работы руля, педали газа, коробки передач, страхующей электроники и подвески — Comfort, Sport, Sport Plus, Individual. Особенностью версии S является дополнительный режим Race. Пневмоподвеска имеет режимы Comfort, Sport и Sport Plus.

Визуально Mercedes-AMG GLC 63 и GLC 63 Coupe отличаются новыми бамперами, порогами, спойлером, спортивным выхлопом и новыми колёсами размерностью 19 или 20 дюймов. Новый кроссовер первым после купе и родстера AMG GT получил радиаторную решётку Panamericana.

В продажу спортивная версия Mercedes-Benz GLC поступит в течение 2017 года. Премьера новинки намечена на нью-йорский автосалон.