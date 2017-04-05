Китаец отбуксировал семь автомобилей своими половыми органами

Необычный рекорд установил мастер кунг-фу Йе Вэй в городе Цзыбо в китайской провинции Шаньдун.

Необычный рекорд установил мастер кунг-фу Йе Вэй в городе Цзыбо в китайской провинции Шаньдун.

Демонстрация трюка Xi Sui Gong состоялась 30 марта. Китаец связал воедино семь автомобилей Audi общей массой 12,6 тонны и протащил их на расстояние восьми метров, привязанными к своим половым органам.

По словам Йе Вэя, он на протяжении 30 лет занимался кунг-фу и смог подготовить тело к такому трюку. Подобные упражнения, считает китайский специалист, способствуют улучшению мужского здоровья и потенции, а ещё продлевают выносливость во время занятий сексом и снимают проблему преждевременной эякуляции.