Прибыль автопроизводителей за год выросла на €10 миллиардов

По итогам 2016 года 17 ведущих мировых автопроизводителей смогли получить прибыль €104 миллиарда.

За прошлый год автопроизводители не только обновили рекорд прибыли, но и поставили новый рекорд по продажам автомобилей. В 2016 году в мире было продано 78,1 миллиона автомобилей, сообщает Center of Automotive Management (CAM).

Лидерство по прибыли (до выплаты процентов и уплаты налогов) удерживают пять марок, на которые приходится 60% от общей прибыли всего мирового автопрома. Наибольшую прибыль получила Toyota (€17 миллиардов), которая обошла по этому показателю Daimler (€12,9 миллиарда), General Motors (€11,9 миллиарда), Ford (€9,8 миллиарда) и BMW (€9,4 миллиарда).

По показателю операционной рентабельности (соотношение "операционная прибыль — выручка") первое место занимает Subaru (13,5%), опережая BMW (10%), Daimler (8,4%), Toyota (7,8%) и General Motors (7,5%).