Opel показала внедорожную версию универсала Insignia

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Opel показала внедорожную версию универсала Insignia

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Opel Insignia Country Tourer. Фото: © Opel

Модель Opel Insignia Tourer нового поколения получила внедорожную модификацию Country.

Основным отличием новой модели стал увеличенный на 20 мм дорожный просвет и полный привод в базовой комплектации. Кузов Insignia Country Tourer получил небольшой обвес из неокрашенного пластика. Была перенастроена адаптивная подвеска FlexRide с учётом внедорожной направленности универсала.

<p>Opel Insignia Country Tourer. Фото: © Opel</p>

Технические характеристики модели компания Opel не раскрыла. Детальные данные о новинке компания представит ближе к официальной премьере Insignia Country Tourer, намеченной на сентябрь 2017 года.

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