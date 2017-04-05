Opel показала внедорожную версию универсала Insignia

Модель Opel Insignia Tourer нового поколения получила внедорожную модификацию Country.

Основным отличием новой модели стал увеличенный на 20 мм дорожный просвет и полный привод в базовой комплектации. Кузов Insignia Country Tourer получил небольшой обвес из неокрашенного пластика. Была перенастроена адаптивная подвеска FlexRide с учётом внедорожной направленности универсала.

Технические характеристики модели компания Opel не раскрыла. Детальные данные о новинке компания представит ближе к официальной премьере Insignia Country Tourer, намеченной на сентябрь 2017 года.