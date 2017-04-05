Bosch поможет Mercedes-Benz в создании беспилотных автомобилей

Две немецкие компании объединят свои усилия для разработки и выпуска машин с автономным управлением.

Mercedes-Benz и Bosch намерены в начале следующего десятилетия представить беспилотный автомобиль. Точный срок выхода новинки не называется.

Автопроизводитель намерен продолжать работу с сервисом заказа такси Uber и предоставить в его флот беспилотные автомобили. В компании Bosch, которая поставляет оборудование для Tesla и Waymo, считают, что их опыт поможет улучшить разработки Mercedes-Benz и ускорить их внедрение в жизнь. Целями создателей беспилотников являются увеличение безопасности дорожного движения, снижение пробок и повышение привлекательности автомобилей для всех слоёв граждан.