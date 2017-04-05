Nissan укомплектовала внедорожник X-Trail беспилотником

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Nissan укомплектовала внедорожник X-Trail беспилотником

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Nissan X-Trail X-Scape. Фото: © Nissan

Версию Nissan X-Trail X-Scape выпустят ограниченным тиражом для клиентов в Европе.

Новая комплектация модели оснащается дизельным мотором 1.6 мощностью 130 л.с. и создана на основе топовой версии. Поэтому помимо стандартного оснащения: кожаной отделки салона, мультимедиа с навигацией, люка, системы активной безопасности и другого оборудования — машина получила беспилотный летательный аппарат.

<p>Nissan X-Trail X-Scape. Фото: © Nissan</p>

Дрон Parrot Bebop 2 с логотипом Nissan вместе с пультом дистанционного управления, видеоочками и рюкзаком для их переноски входит в комплектацию X-Scape. Фирменное приложение для устройств на Android и iOS позволяет активировать функцию Follow me: дрон следует за владельцем и снимает его на камеру в 14 мегапикселей.

Тираж Nissan X-Trail X-Scape составит 1,2 тысячи экземпляров. Приобрести необычный внедорожник можно будет только в странах Европы.

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