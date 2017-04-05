Путин наградил Третьяка орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами за различные заслуги большой группы россиян — в общей сложности почти 50 человек. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится о присвоении званий заслуженного работника здравоохранения, заслуженного строителя, геолога, работника нефтегазовой сферы, энергетика России и других.

В числе награждённых — знаменитый хоккеист и депутат Госдумы Владислав Третьяк. Он награждается орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени "за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность". Начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов награждён медалью "За развитие железных дорог".