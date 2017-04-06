Porsche и Audi вместе построят электромобиль

Две немецкие марки объединят свои усилия в деле разработки будущих электромобилей.

О сотрудничестве Porsche и Audi объявили руководители брендов. Несмотря на совместную работу, готовые электромобили разных марок будут отличаться в соответствии с концепцией каждого производителя.

— Лучшие умы обеих компаний совместно определят курс для будущего развития, — сказал глава Audi Руперт Штадлер.

К 2025 году в Porsche и Audi разработают общую платформу для электромобилей. Наработки каждый бренд будет использовать по собственной необходимости. Не исключено, что технологии нового альянса получат и другие марки Volkswagen Group.