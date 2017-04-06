Крым и Севастополь получат больше всего денег на ремонт дорог

Подписано постановление о распределении межбюджетных трансфертов на ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Документ, подписанный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, распределяет десять миллиардов рублей из федерального бюджета между 49 субъектами страны, сообщает сайт правительства.

По новым правилам, межбюджетные трансферты могут быть предоставлены тем субъектам России, которые не участвуют в реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" и не являются получателями межбюджетных трансфертов на финансирование дорожной деятельности в рамках этого приоритетного проекта.

Больше всего средств выделено на дороги в Крыму (1 млрд рублей), Белгородской области (435 млн руб.) и Севастополе (400 млн рублей). Меньше остальных среди 49 регионов получат республики Марий Эл (121 млн руб.), Хакасия (119 млн руб.), Камчатский край (120 млн руб.), а также Магаданская область (97 млн руб.).