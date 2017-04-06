Google заплатил создателю своего беспилотника более $120 миллионов

Технологический гигант раскрыл сумму вознаграждения своего бывшего инженера Энтони Левандовски.

Создатель беспилотного автомобиля Google получил от своего работодателя более $120 миллионов, большую часть которых составили бонусы за его ключевую роль в проекте, сообщает Bloomberg. Впоследствии, вместе с несколькими другими сотрудниками, также получившими многомиллионные вознаграждения, он создал стартап Otto.

В настоящее время Энтони Левандовски является фигурантом судебного разбирательства между Google и Uber. Бывший работодатель инженера обвиняет сотрудника в том, что тот после ухода из компании присвоил себе более 14 тысяч конфиденциальных файлов с разработками беспилотных автомобилей. Позже, как заявляет Google, похищенные данные легли в основу стартапа Otto и были проданы Uber.

Сейчас дочерняя компания Google, Waymo, занимающаяся созданием беспилотных автомобилей, через суд требует запрета на использование беспилотников сервисом такси Uber из-за использования в их разработке украденной информации.