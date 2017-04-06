Владельцы Tesla недовольны тем, что электромобили не предотвращают их ошибки

Клиенты, попавшие в аварию по собственной вине, считают, что виноват в этом производитель электромобилей.

Владелец Tesla Model X, который в декабре 2016 года перепутал педали и протаранил на электромобиле собственный дом в Калифорнии, считает виноватым в инциденте производителя, сообщает Law360. Аналогичной позиции придерживается житель Южной Кореи Сон Джи Чжан, который начал кампанию против Tesla в прессе.

Недовольные владельцы электромобилей обратились в юридическую компанию McCune Wright Arevalo LLP, основатель которой, Ричард Маккьюн, первым подал коллективный иск к компании Toyota в 2009 году по делу о внезапном ускорении машин из-за коврика под педалью газа.

В своём иске к компании Tesla хозяева электромобилей заявляют, что автопроизводитель должен был предусмотреть систему, которая не позволяла бы провоцировать ДТП даже по вине водителя. Tesla заявила, что она не обязана создавать "отказоустойчивый автомобиль" и не может сделать транспортное средство, которое отказывается выполнять команды управляющего им человека.