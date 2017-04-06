В США опасаются, что Volkswagen заработает на "Дизельгейте"

Власти американского штата Калифорния раскритиковали программу автопроизводителя по созданию сети зарядных станций для электромобилей.

По мнению сенатора Калифорнии Тони Мендозы, $800 миллионов, которые Volkswagen должен будет вложить в развитие инфраструктуры для экологических автомобилей в штате, помогут компании заработать. Немецкая марка сможет получать прибыль с построенных ею в качестве компенсации зарядных станций, сообщает Los Angeles Times.

Правительство Калифорнии считает необходимым прописать условия для создания сети зарядок для электромобилей и определить районы их появления. Если Volkswagen будет принимать эти решения сам, то он может построить станции там, где уже много владельцев электромобилей. Такой подход поможет марке заработать, но не стимулирует распространение машин с электромоторами в районах, где инфраструктуры для них нет.

Ранее Лайф сообщал, что автопроизводитель , который был пойман на занижении уровня вредных выбросов в своих дизельных машинах, вложит $2 миллиарда в новую дочернюю компанию Electrify America, которая займётся строительством сети зарядных станций для электромобилей.