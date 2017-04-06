Skoda Kodiaq обойдётся минимум в 2 миллиона рублей

Названа стоимость кроссовера Skoda Kodiaq на российском рынке. Модель будет стоить от двух миллионов рублей.

Продажи новинки в России начнутся в июне 2017 года. До следующего года приобрести можно будет только Skoda Kodiaq чешской сборки в двух комплектациях — Ambition Plus и Style Plus. Автомобиль будет доступен только с полным приводом и роботизированной трансмиссией DSG.

Базовая версия кроссовера Ambition Plus стоит 1,9 миллиона рублей за машину с бензиновым турбомотором 1.4 мощностью 150 л.с. и DSG6. Этот же вариант уровня Style Plus — 2,3 миллиона рублей. Дизельный кроссовер с мотором 2.0 мощностью 150 л.с. и DSG7 оценён в 2,3 и 2,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Топ-вариант с турбомотором 2.0 мощностью 180 л.с. и DSG7 обойдётся в 2,3 или 2,6 миллиона рублей.

В 2018 году появится Skoda Kodiaq по цене от 1,5 миллиона рублей. Снижения цен марка планирует добиться за счёт начала производства автомобиля в России и вывода на рынок версий с передним приводом и механической трансмиссией.