Из-за проблем с тормозами в России отзывают Nissan Murano

В сервис приглашаются машины российской сборки, которые выпущены с июня по сентябрь 2016 года.

Под отзыв попал 21 кроссовер Nissan Murano последнего поколения. Причиной для проведения сервисной акции стали недостатки в контроле температуры в процессе производства у поставщика исполнительного механизма антиблокировочной системы (ABS), сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Потенциально недостаточно твёрдое уплотнение может привести к утечке тормозной жидкости на электрическую плату исполнительного механизма ABS. В свою очередь это может обернуться коротким замыканием или даже пожаром автомобиля.

Официальные дилеры Nissan бесплатно для владельцев кроссоверов проведут замену исполнительного механизма антиблокировочной системы (ABS).