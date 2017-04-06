Шведы помогут китайцам в создании электроспорткара

Шведский бренд Koenigsegg и китайско-израильская марка Qoros объединились для работы над спортивным авто.

Новая модель Qoros Super EV станет премьерой автосалона в Шанхае, который состоится в апреле. По данным портала CarNewsChina, четырёрхдверный фастбэк будет сделан из углепластика. Четырёхместный спорткар получит необычные по форме и механизму открывания двери и полностью светодиодную оптику.

Технические характеристики электромобиля не сообщаются. Известно, что с 0 до 100 км/ч Qoros Super EV сможет разгоняться быстрее трёх секунд. Какая мощность будет у электродвигателя и какой запас тяги обеспечат аккумуляторы неназванной пока ёмкости, станет известно после премьеры.