Mitsubishi ASX может вернуться в Россию

На автосалоне в Нью-Йорке будет представлен рестайлинговый кроссовер под именем Mitsubishi Outlander Sport.

В апреле в США состоится премьера модернизированного Mitsubishi Outlander Sport. На российском рынке модель известна как Mitsubishi ASX, и после рестайлинга она может вернуться в Россию, сообщает "Авторевю".

Обновлённый кроссовер получил светодиодные ходовые огни, новое оформление решётки радиатора и другой задний бампер. Интерьер изменился за счёт иной формы центрального тоннеля. На центральной консоли появилась мультимедийная система с сенсорным экраном и поддержкой смартфонов.

В США модель получит бензиновые двигатели 2.0 и 2.4 мощностью 148 и 168 л.с. в сочетании с механической коробкой передач и вариатором. Для европейского рынка кроссовер предложен с бензиновым мотором 1.6 мощностью 117 л.с. и турбодизелями 1.6 мощностью 114 л.с. и 2.2 мощностью 150 л.с.

На американском рынке продажи рестайлингового Mitsubishi Outlander Sport начнутся осенью 2017 года. В Россию модель должна вернуться в следующем году, комплектации и цены будут названы позже. Ранее Лайф сообщал, что продажи модели прекратились весной 2016 года.