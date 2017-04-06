Китаец построил в гараже автомобиль-амфибию из-за боязни наводнений

Житель центрально-китайского города Таоцзян своими руками собрал плавающий автомобиль.

Автомеханик с 20-летним стажем и изобретатель Сюн Цзянь взялся за строительство амфибии, опасаясь наводнений. Китаец живёт близ реки Жэньци, которая в сезон дождей часто выходит из берегов. Для защиты себя и своей семьи энтузиаст своими руками построил водоплавающую машину.

За основу был взят кузов хетчбэка, к которому сзади был приварен моторный отсек от седана. Двигатель для лучшей развесовки и защиты от воды был перенесён назад, а спереди изобретатель сварил из металла волноотбойник, в котором разместил элементы для сохранения плавучести.

Четырёхместная амфибия способна самостоятельно съезжать в воду и выезжать обратно на сушу. Максимальная скорость составляет 32 км/ч. Сюн Цзянь продолжает усовершенствование своего изобретения и намерен довести максимальную скорость до 40 км/ч, улучшить комфорт и шумоизоляцию амфибии.