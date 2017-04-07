В России могут полностью отказаться от бумажного ОСАГО

Министерство финансов изучает возможность полного перехода "автогражданки" на электронный вариант.

Минфин и МВД России по поручению первого заместителя председателя Правительства РФ Игоря Шувалова занялись вопросами ОСАГО. Как сообщает "Коммерсант", в правительстве планируют отменить обязанность водителя возить с собой распечатку электронного полиса страховки, а впоследствии вовсе отказаться от бумажных полисов ОСАГО.

При этом представители Российского союза автостраховщиков (РСА) опасаются, что отказ от бумажных полисов оставит без работы 300 тысяч страховых агентов. Также в РСА отмечают увеличение риска мошенничества с "автогражданкой". Отмечают, что для отказа от бумажного полиса необходимо внесение изменений и в Гражданский кодекс, который регулирует взаимоотношения водителя и страховщика.

На отмену необходимости возить с собой распечатку электронного полиса Минфину и МВД отвели месяц. Сроки отказа от бумажного полиса не определены.

Электронный полис ОСАГО стал обязателен для продажи всеми автостраховщиками с 1 января 2017 года.