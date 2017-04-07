ГИБДД разработала порядок согласования изменений в автомобиле

Госавтоинспекция России представила проект регламента по узакониванию внесённых в конструкцию автомобиля изменений.

Новый порядок подразумевает отказ от необходимости снятия установленных деталей и возвращения автомобиля в заводской вид при согласовании изменений, сообщает "Коммерсант". Всё взаимодействие с ГИБДД не должно занимать более часа времени. Размер госпошлины за узаконивание изменений определён в размере 800 рублей. При этом если ГИБДД не согласует изменённую конструкцию автомобиля, то его учёт будет прекращён.

В остальном процедура останется прежней. Сначала обязательно получение предварительной техэкспертизы изменений от экспертов, получение в ГИБДД разрешения на внесение изменений в автомобиль, обращение в автосервис за документами о выполненных работах, впоследствии — прохождение техосмотра и технической экспертизы. Завершением процедуры согласования изменений остаётся обращение в ГИБДД за их регистрацией.