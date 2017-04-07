Бюджетная Tesla Model 3 не будет популярной

Покупатели бюджетного электромобиля не планируют приобретать базовую версию за $35 тысяч.

Средняя стоимость серийного седана Tesla Model 3 окажется примерно на 10–20 тысяч долларов выше базовой цены электромобиля, сообщает Electrek. По данным аналитика Бена Саллинса, который опросил восемь тысяч клиентов, оставивших предзаказ на новинку, средняя цена Model 3 будет колебаться в пределах от $45 до $55 тысяч.

Большинство клиентов не намерены заказывать базовую версию Tesla Model 3. Покупатели предпочитают доплачивать за более ёмкие батареи и опциональный автопилот, а также очень часто выбирают особый цвет кузова, салона и дизайн колёс. Всё это увеличивает среднюю стоимость предзаказанной Tesla Model 3.

По мнению аналитиков, большая часть заказчиков готова заплатить больше даже средней цены, которую называл основатель Tesla Илон Маск. Он рассчитывал на среднюю стоимость Model 3 на уровне $42 тысяч.