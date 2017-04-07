Австрийцы сделали электрический Porsche за миллион евро

Фирма Kreisel Electric переделала классический спорткар Porsche 910 в электромобиль.

Основанная тремя австрийскими братьями фирма Kreisel Electric на выставке Techno-Classica в немецком Эссене представила электрический спорткар Kreisel EVEX 910e. Автомобиль базируется на реплике классического спорткара Porsche 910 от компании Evex.

В качестве силовой установки использованы два электромотора на 490 л. с. и батарея ёмкостью 53 кВт/ч. Это позволяет машине массой 1,1 тонны иметь запас хода без подзарядки до 350 км. Разгоняться с места до 100 км/ч электромобиль способен за 2,5 секунды при максимальной скорости более 300 км/ч.

Особый алгоритм работы электросистемы позволяет машине не только получать энергию из электросети, но и отдавать её обратно при необходимости. Стоимость Kreisel EVEX 910e составляет миллион евро.

Предыдущим проектом Kreisel Electric стал электрический внедорожник Mercedes-Benz G-Class для звезды Голливуда актёра Арнольда Шварценеггера.