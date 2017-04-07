У миллионов Hyundai и Kia обнаружены проблемы с двигателем

Читайте также

У миллионов Hyundai и Kia обнаружены проблемы с двигателем

112

Hyundai Sonata. Фото: © Hyundai 

Две южнокорейские автокомпании отзывают седаны и кроссоверы на рынках США и Южной Кореи.

Под отзыв подпадают около 1,5 миллиона Hyundai Sonata и Santa Fe и Kia Optima, Sorento и Sportage, сообщает Reuters. В группе риска оказались автомобили с двигателями семейства Theta 2.

Министерство транспорта Южной Кореи объяснило, что из-за ошибок в производстве коленвала и подшипников двигатели могут заглохнуть и сломаться. В США отзовут для устранения неполадок около 1,3 миллиона машин, в Южной Корее — 171,3 тысячи машин.

Ранее Лайф сообщал об отзыве миллиона седанов Hyundai Sonata из-за проблем с ремнями безопасности.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!