У миллионов Hyundai и Kia обнаружены проблемы с двигателем

Две южнокорейские автокомпании отзывают седаны и кроссоверы на рынках США и Южной Кореи.

Под отзыв подпадают около 1,5 миллиона Hyundai Sonata и Santa Fe и Kia Optima, Sorento и Sportage, сообщает Reuters. В группе риска оказались автомобили с двигателями семейства Theta 2.

Министерство транспорта Южной Кореи объяснило, что из-за ошибок в производстве коленвала и подшипников двигатели могут заглохнуть и сломаться. В США отзовут для устранения неполадок около 1,3 миллиона машин, в Южной Корее — 171,3 тысячи машин.

Ранее Лайф сообщал об отзыве миллиона седанов Hyundai Sonata из-за проблем с ремнями безопасности.