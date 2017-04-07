Mitsubishi Outlander отзывают из-за плохо затянутых болтов

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Mitsubishi Outlander отзывают из-за плохо затянутых болтов

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Mitsubishi Outlander. Фото: © Mitsubishi 

В сервис приглашаются машины, которые были реализованы на российском рынке в 2016 году.

Причиной отзыва стал момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески, который может быть ниже спецификации, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Из-за попадания защитной мастики под кронштейн рычага, момент затяжки может быть недостаточным. На всех попавших под отзыв 276 кроссоверах официальные дилеры бесплатно проверят момент затяжки болтов и при необходимости уберут излишки защитной мастики с последующей затяжкой болтов требуемым моментом.

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