Покупатель Tesla получил электромобиль с трещиной в стойке кузова

Покупатель Tesla Model S P90D в Торонто получил электромобиль с трещиной в стойке кузова.

На интернет-форуме Tesla Motors Club пользователь с ником Snowstorm рассказал свою историю. Получив заказанный им седан Tesla Model S P90D, через несколько дней он во время мойки электромобиля обнаружил трещину в стойке кузова.

Выполненный из цельного куска алюминия элемент простирается от моторного щита до задней стойки кузова и играет важную роль в обеспечении пассивной безопасности электромобиля. В трещине алюминиевого элемента находится краска, в которую окрашен кузов, поэтому дефект был допущен во время производства и не замечен Tesla.

После обращения к автопроизводителю клиенту рекомендовали вернуть машину местному дилеру Tesla для изучения повреждения и принятия решения об устранении проблемы. Владелец заявил, что отказался бы от получения электромобиля, если бы увидел трещину в момент доставки машины. Сейчас хозяин Tesla Model S P90D намерен требовать замены автомобиля.