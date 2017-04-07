Nissan построил полицейскую машину из спорткара GT-R

На автосалоне в Нью-Йорке дебютирует необычный автомобиль для полиции США на базе японского спорткара.

Модель Copzilla построена на базе серийного автомобиля Nissan GT-R 2017 года. Автомобиль получил широкий углепластиковый обвес, массивное антикрыло на высоких стойках, колёса в 22 дюйма с хромированными колпаками.

Специальное оборудование включает в себя светодиодные мигалки на крыше, проблесковые маячки за лобовым стеклом, в задней части машины и на новом бампере-"кенгурятнике".

Автомобиль получил логотипы вымышленного силового подразделения Skyline Metro и надписи Police Pursuit #23. По японски "2" произносится как ni, а "3" — как san.

Технически Nissan GT-R для полиции не изменился. Автомобиль сохранил стандартный бензиновый твин-турбо V6 3.8 мощностью 565 л.с. и шестидиапазонную коробку передач с двумя сцеплениями.