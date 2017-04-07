Трамп на 99% сократит финансирование организации, выявившей "Дизельгейт"

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Трамп на 99% сократит финансирование организации, выявившей "Дизельгейт"

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Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США объявил о масштабном сокращении финансовой поддержки Агентства по охране окружающей среды (EPA).

Дональд Трамп предложил сократить финансирование организации EPA из федерального бюджета США на $48 миллионов, что составляет 99% бюджета организации, сообщает The Washington Post.

EPA занимается испытаниями и сертификацией автомобилей, проверяя уровень вредных выбросов и расход топлива. Именно EPA стала инициатором "Дизельгейта", выявив мошеннические действия со стороны Volkswagen Group.

Предложение по оптимизации федерального финансирования приведёт к сокращению 168 из 304 штатных рабочих мест. Помимо этого бюджет EPA предложено урезать ещё на 31% и ликвидировать более 50 программ, которыми занимается агентство.

Возместить потери организации власти США намерены за счёт повышения сборов с автопроизводителей и других компаний, которые сертифицируют свою продукцию в EPA.

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