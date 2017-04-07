Mercedes-Benz оснастит новый S-Class автопилотом

Обновлённый седан немецкой марки получит более современный интерьер и систему автопилота.

После рестайлинга электронные системы Mercedes-Benz S-Class станут умнее. Круиз-контроль на скорости от 0 до 210 км/ч сможет самостоятельно замедляться перед поворотами, перекрёстками, пунктами оплаты дорог или при приближении к съезду с трассы. На скорости от 0 до 180 км/ч седан сможет самостоятельно перестраиваться в пределах попутных полос. Также активный круиз-контроль будет оставаться в рабочем состоянии во время остановок до 30 секунд, позволяя водителю не отвлекаться на включение функции вновь.

Электроника будет предупреждать водителя седана о риске столкновения при повороте налево, сможет распознавать дорожные знаки и автоматические, поможет водителю объезжать препятствия, докручивая руль в нужном направлении. Благодаря функции Car-to‑X машина сможет обмениваться информацией о дорожной ситуации с другими автомобилями с этой же опцией. Для обновлённого S-Class разработана система парковки с помощью телефона: водитель, выйдя из салона, может дистанционно поставить машину на узкое парковочное место. Седан способен проезжать вперёд и назад до 15 метров, управляясь приложением со смартфона. Автоматически будут складываться зеркала, если датчики обнаружат нехватку места по ширине.

Салон изменится за счёт нового руля с тремя спицами и расположенными на них сенсорными тачпадами для управления второстепенными функциями. Обещано, что передняя панель вместо двух отдельных экранов получит единый.