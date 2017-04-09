Infiniti показала прототип нового QX80

Очередная генерация внедорожника лишится восьмицилиндрового мотора, на смену которому придёт турбированный V6.

Компания Infiniti обнародовала первое изображение внедорожника QX80 нового поколения. Речь идёт о прототипе, получившем название Monograph, машину представят на автосалоне в Нью-Йорке.

Облик автомобиля был разработан специалистами дизайн-студии Infiniti в японском городе Ацуги. В компании считают, что дизайн QX80 олицетворяет направление движения дальнейшего развития премиальных внедорожников.

Известно, что в новой генерации QX80 лишится двигателя V8. Ему на смену придёт рядная "шестерка" с турбонаддувом, сейчас этот мотор ставится на модели Q50 и Q60. Мощность такого двигателя составляет от 300 до 405 л.с.