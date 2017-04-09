Российские Renault поедут в Персидский залив

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Российские Renault поедут в Персидский залив

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Renault Kaptur. Фото: © Renault

Ранее французские автомобили, выпущенные в России, начали поставлять во Вьетнам и Алжир.

Компания Renault собирается в нынешнем году начать экспорт автомобилей из России в шесть стран Персидского залива. Об этом сообщает издание "За рулём". Предполагается, что за границу будут поставлять самые популярные модели: Renault Logan, Sandero Stepway, Duster и Kaptur.

Ранее автомобили Renault, выпущенные в России, начали поставлять во Вьетнам: осенью первая партия кроссоверов Duster была отправлена в Ханой. Также кузова российского производства экспортируются в Алжир, где в городе Оране налажена сборка автомобилей Logan.

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