Российские Renault поедут в Персидский залив

Ранее французские автомобили, выпущенные в России, начали поставлять во Вьетнам и Алжир.

Компания Renault собирается в нынешнем году начать экспорт автомобилей из России в шесть стран Персидского залива. Об этом сообщает издание "За рулём". Предполагается, что за границу будут поставлять самые популярные модели: Renault Logan, Sandero Stepway, Duster и Kaptur.

Ранее автомобили Renault, выпущенные в России, начали поставлять во Вьетнам: осенью первая партия кроссоверов Duster была отправлена в Ханой. Также кузова российского производства экспортируются в Алжир, где в городе Оране налажена сборка автомобилей Logan.