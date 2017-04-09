Jeep выпустил самый мощный внедорожник в мире

Под капот экстремальной версии модели Grand Cherokee был установлен двигатель от спорткара Dodge Challenger.

Компания Jeep раскрыла технические характеристики модели Grand Cherokee Trackhawk. Экстремальная версия внедорожника получила мотор мощностью 707 л.с., сообщает портал Autoblog. Таким образом, Trackhawk стал самым мощным серийным внедорожником в мире.

Двигатель для топовой версии Grand Cherokee позаимствовали у масл-кара (американского спортивного автомобиля) Dodge Charger. Бензиновый V8 объёмом 6,2 л оснащён турбонаддувом и разгоняет 2,5-тонный внедорожник с места до 100 км/ч за 3,5 с. Восьмиступенчатая коробка передач была доработана для стыковки с новым двигателем. Привод — на четыре колеса, в зависимости от режима движения меняется распределение крутящего момента между осями.

В салоне отличия от менее мощных версий Cherokee не столь заметны. Тахометр занимает центральное место на щитке приборов, также появился новый экран мультимедийки диагональю 8,4 дюйма. Так как Trackhawk позиционируется как топовая версия модели, то сиденья и элементы интерьера отделаны малиновой кожей. Ожидается, что стоимость самого мощного серийного внедорожника составит $85 тыс. (около 4,8 млн руб.).